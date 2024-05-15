سوق السعودية
"بنان العقارية" تعين "الراجحي المالية" صانع سوق لسهمها
أرجعته لدعم مستويات السيولة
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أعلنت شركة بنان العقارية عن التعاقد مع شركة الراجحي المالية كصانع سوق لسهم الشركة دعماً لمستويات السيولة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يخضع إلى موافقة الجهات المختصة. علماً بأن مدة التعاقد 12 شهراً من تاريخ سريان الاتفاقية.
وأضافت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.
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