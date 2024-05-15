"بنان العقارية" تعين "الراجحي المالية" صانع سوق لسهمها

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أعلنت شركة بنان العقارية عن التعاقد مع شركة الراجحي المالية كصانع سوق لسهم الشركة دعماً لمستويات السيولة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يخضع إلى موافقة الجهات المختصة. علماً بأن مدة التعاقد 12 شهراً من تاريخ سريان الاتفاقية.

وأضافت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.