اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الدولار (iStock)
الدولار الأميركي - تعبيرية مناسبة
الدولار

الدولار يتراجع بعد بيانات تضخم عززت توقعات خفض أسعار الفائدة في أميركا

الين يواصل التعافي للجلسة الثانية مسجلاً أقوى مستوياته في أسبوعين

سنغافورة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

تراجع الدولار لأدنى مستوى في عدة أشهر، اليوم الخميس، بعد أن سجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أبطأ معدلاته في ثلاث سنوات، مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وزاد من الرهانات على أن العملة الأميركية ربما بلغت ذروتها للمرحلة الراهنة.

وفي آسيا، واصل الين التعافي للجلسة الثانية، مسجلاً أقوى مستوياته في أسبوعين عند 153.6 للدولار مع تقلص الفجوة بين العوائد الأميركية واليابانية.

وسجل الدولار الأسترالي، الذي صعد 1% أمس الأربعاء، أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6714 دولار أميركي، لكن مسيرته توقفت بعد ذلك بعد ارتفاع غير متوقع في البطالة بأستراليا. ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6687 دولار.

مجلس إدارة "MBC" يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 شركات سوق السعودية مجلس إدارة "MBC" يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2023

وصعد اليورو لأعلى مستوى في شهرين عند 1.0895 دولار. كما زاد الدولار النيوزيلاندي لأعلى مستوى في شهرين عند 0.6140 دولار. وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في شهر عند 1.27 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تباطأ في أبريل/نيسان إلى 3.6% على أساس سنوي، وذلك تماشيا مع توقعات السوق.

ورغم أن هذا المعدل لا يزال أعلى بكثير من المستهدف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عند 2%، فإن المستثمرين يرون أن تراجعه عن مستوى 3.8% المسجل في الشهر السابق يفتح الطريق لخفض الفائدة في سبتمبر/أيلول أو ربما حتى قبل ذلك، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وشهد مؤشر الدولار أمس الأربعاء أكبر انخفاض بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ بداية العام وحتى الآن، إذ خسر 0.75%.

وصعد اليوان الصيني قليلا إلى 7.2070 للدولار. وتعافى بتكوين لما فوق متوسط تحركه لمئة يوم ولامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 66695 دولارا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العدل الأميركية" تكشف: بوينغ لصناعة الطائرات خرقت بنود اتفاق السلامة الأميركي العدل الأميركية" تكشف: بوينغ لصناعة الطائرات خرقت بنود اتفاق السلامة الأميركي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط