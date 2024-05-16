الذهب يلمع مع تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد صعود حاد في الجلسة الماضية مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة في أعقاب بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأميركية التي عززت احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وبحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2391.78 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، أمس الأربعاء.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2396.10 دولار، بحسب "رويترز".

وتراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما لامست عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تريد": "مع استئناف التضخم لمسار الهبوط ازدهر الذهب فعليا في المعاملات المبكرة، ويبدو أنه يتجه صوب مستوى 2400 دولار".

وأضاف "مع ذلك، فإن الارتفاع المحتمل للدولار أو عوائد سندات الخزانة قد يكون أكبر عقبة أمام سعر الذهب في بقية الأسبوع".

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 29.56 دولار للأونصة، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير/شباط 2021 في وقت سابق من الجلسة.

كما خسر البلاديوم 0.2% إلى 1009.68 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1068.67 دولار مسجلاً أعلى مستوياته منذ 22 مايو/أيار من العام الماضي.