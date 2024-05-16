صندوق الاستثمارات العامة يقلص حيازاته في الأسهم الأميركية 50%

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خفض صندوق الاستثمارات العامة السعودي- "PIF" حيازاته المباشرة في الأسهم الأميركية بنهاية الربع الأول من 2024 بنحو النصف.

ويحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بأسهم متداولة في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها السوقية بنسبة 48.6% إلى نحو 18 مليار دولار، كما في نهاية مارس، منخفضة عن 35 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وفقا لنموذج الإفصاح الذي قُدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وأظهر التقرير أن صندوق الاستثمارات لم يعد يمتلك العديد من أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك حصص بقيمة 600 مليون دولار أو أكثر في كل من "أمازون" و"مايكروسوفت" و"سيلز فورس".

وأبدل صندوق الاستثمارات حيازاته المباشرة في هذه الشركات وأسهم التكنولوجيا الأخرى بشراء خيارات لعدد أقل من الأسهم، وهي خطوة تسمح له بالحفاظ على بعض التعرض للشركات ولكن بحجم رأسمال أقل.

وأشار التقرير أيضاً إلى تخلي صندوق الاستثمارات العامة عن كامل حصصه في شركات مالية أميركية وشركات بقطاع السفر، منها حصة بقيمة 602 مليون دولار في "بلاك روك" واستثمار بقيمة 942 مليون دولار في "كارنيفال كورب" إضافة إلى مركز بقيمة 757 مليون دولار في "بوكنغ هولدنغ".

كان التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، قد كشف أن إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بلغ 2.81 تريليون ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.72 تريليون ريال.

وكشف التقرير أن حجم الأصول تخطى بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال، فيما يُقدر مستهدف الرؤية بــ 10 تريليونات ريال.

وتم تأسيس 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة في العام 2023، مقارنة بـ 71 شركة في العام 2022.