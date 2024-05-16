"تالكو الصناعية" تعتزم طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في "تداول"

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أعلنت شركة الإنماء للاستثمار بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، من خلال طرح 30% من أسهم الشركة.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 28 ديسمبر 2023م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية (الهيئة) على طلبها بطرح 12 مليون سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 31 ديسمبر 2023م. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وتبدأ فترة تسجيل طلبات الفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر بتاريخ 20 مايو الجاري وتستمر لمدة 3 أيام، لتنتهي بتاريخ 23 مايو 2024.

كما تبدأ فترة الطرح للأفراد يوم الثلاثاء 28 مايو 2024 وتستمر يومين إلى الأربعاء 29 مايو 2024.

وقالت إن الطرح يقتصر على فئتين من المستثمرين المؤهلين وهم الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وتشمل صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة، وسيخصص لهم مبدئيا 12 مليون سهم تمثل 100% من أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد، تخفض عدد الأسهم إلى 10.8 مليون سهم تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

أما الفئة الثانية هم المكتتبون الأفراد وتشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في السعودية، أو الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، وسيخصص لهم 1.2 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.

وجدير بالذكر أن شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة، تأسست في عام 2009، ومقرها مدينة الرياض، وتنشط الشركة حاليا في قطاعات الألمنيوم، ومنتجات بودرة الطلاء، ومنتجات الإكسسوارات وتصنيعها وتسويقها.