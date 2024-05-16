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سوق السعودية

"تداول السعودية" و"مقاصة" و"إيداع" تستطلع الآراء حول مشروع برنامج ما بعد التداول

أكدوا أنه سيتم استقبال آراء المهتمين والمعنيين في موعد أقصاه يوم 30 مايو 2024م

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة تداول السعودية وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، نشر مشروع تعديل قواعد وإجراءات السوق لاستطلاع ‏مرئيات العموم لمشروع برنامج ما بعد التداول (المرحلة الثانية).

وقالت الشركات في بيان لها، اليوم الخميس، إن هذه التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة وجاذبية السوق المالية أمام المشاركين والمستثمرين وذلك على الصعيد المحلي والدولي، وتعزيز البنية التحتية لما بعد عملية التداول وتوفير إطار عمل مالي آمن وجدير بالثقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وأضافت كلٌ من شركة تداول السعودية وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، أنه سيتم استقبال آراء المهتمين والمعنيين في موعد أقصاه يوم 30 مايو 2024م على البريد الإلكتروني أدناه: [email protected].

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وأوضحت أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة، لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.

وذكرت أنه يمكن الاطلاع على المشروع من خلال الروابط التالية:

- مسودة قواعد تداول وعضوية المشتقات المعدلة.

- مسودة قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية المعدلة.

- مسودة قواعد مركز إيداع الأوراق المالية المعدلة.

- مسودة إجراءات تداول وعضوية المشتقات المعدلة.

- مسودة إجراءات التداول والعضوية المعدلة.

- مسودة إجراءات مقاصة سوق النقد المعدلة.

- مسودة إجراءات مقاصة المشتقات المعدلة.

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