توزيع 1.44% أرباحا نقدية على مالكي وحدات "سدكو كابيتال ريت" عن الربع الأول

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أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 1.44% على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إجمالي الأرباح الموزعة 23.36 مليون ريال تقريبا، وعدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186.94مليون وحدة تقريبا وقيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.125 ريال.

وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 23 مايو الجاري، وسيتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق، وسيبدأ صرف الأرباح ابتداءً من يوم 11 يوليو 2024م.