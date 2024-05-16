"لونيت" تطلق صندوق استثمار متداول لتتبع الأسهم اليابانية في بورصة أبوظبي

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أعلنت شركة "لونيت كابيتال" للاستثمار، ومقرها أبوظبي، في بيان اليوم الخميس، إطلاق صندوق استثمار متداول لتتبع الأسهم اليابانية سيدرج في بورصة أبوظبي.

وذكرت الشركة في البيان "صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز اليابان يوستس المتداول هو صندوق استثمار متداول نقدي وعيني ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل. سيتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 29 مايو/أيار.

وقالت الشركة إن الصندوق، وهو ثالث صندوق متداول قابل للاستبدال تطلقه هذا العام، سيتيح إمكانية الاستثمار في أكبر 30 سهما من الأسهم اليابانية وأكثرها سيولة والمدرجة في بورصة طوكيو منها "تويوتا موتورز" و"سوني".

وتدير شركة "لونيت"، أصولا بقيمة 105 مليارات دولار.

وتسلط استثمارات الشركة، التي تشمل الإعلان الشهر الماضي عن الاستحواذ على حصة 40% في الكيان الذي يؤجر خطوط أنابيب النفط التابعة لأدنوك، الضوء على كيفية تأسيس أبوظبي لشركة وطنية في الاستثمارات البديلة.

وفي يناير/كانون الثاني، أطلقت "لونيت" صندوق استثمار متداول يتتبع أداء الأسهم الهندية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في مومباي، وفي مارس/آذار تعاونت مع بنك "جيه.بي مورغان" لتطوير أول صندوق استثمار متداول يتتبع أداء سندات في الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عبد الله سالم النعيمي في البيان "يتماشى صندوق الاستثمار المتداول مع التزامنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتوفير منظومة تداول متنوعة ومستدامة تدعم نمو وتطور القطاع المالي في أبوظبي وتعزز مسيرة الإمارة الرامية لتنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوقها المالية".

وأوضحت لونيت أن المستثمرين يمكنهم الاكتتاب في الصندوق خلال الفترة من 16 إلى 23 من مايو/أيار الجاري.