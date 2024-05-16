19 مايو.. إطلاق عقود الخيارات للأسهم المفردة لـ "كيان" السعودية

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أعلنت شركة "تداول السعودية" أن عقود الخيارات للأسهم المفردة لشركة "كيان السعودية" ستكون متاحة للتداول اعتباراً من 19 مايو 2024م، والتي ستتم مقاصتها من قبل شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة".

وقالت "تداول" في بيان لها، اليوم الخميس، إن عقود الخيارات للأسهم المفردة ستمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال، كما ستعزز من تنوع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.

كانت خسائر شركة كيان السعودية للبتروكيماويات تقلصت بنسبة 15% إلى نحو 592 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من العام الجاري مقابل خسائر بقيمة 673.3 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن مبيعاتها ارتفعت بنحو 17.4% إلى 1.97مليار ريال في الربع الأول من عام 2024، مقابل مبيعات بقيمة 1.68مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بسبب ارتفاع الكميات المباعة على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.

كما عزت سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الأول من 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الكميات المباعة على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.