الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني وسط تفاؤل بشأن خفض الفائدة في أميركا

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تتجه أسعار الذهب في ما يبدو اليوم الجمعة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن عززت بيانات التضخم الأميركية التي صدرت في الآونة الأخيرة التوقعات بمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض الفائدة هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2379.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:36 بتوقيت غرينتش، ويتجه لتسجيل ارتفاع بواقع 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2383.20 دولار، وفقا لـ "رويترز".

وهبط مؤشر الدولار 0.6% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن مقابل عملات منافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي "قد يستمر الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب، إذ تتيح البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة متسعا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لبحث تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة في عام 2024 فيما تستمر التوترات الجيوسياسية. وسيكون الهدف التالي لارتفاعات الذهب هو المستوى القياسي له".

وشكلت البيانات التي نُشرت هذا الأسبوع وأظهرت تباطؤ التضخم أخبارا جيدة للاحتياطي الفيدرالي إلا أن صناع السياسة لم يكشفوا بشكل علني حتى الآن عن تغيرات في وجهات نظرهم بشأن توقيت تخفيضات الفائدة التي يعتقد مستثمرون أنها ستبدأ هذا العام.

ومعروف أن الذهب يوفر ملاذا للتحوط من التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 29.53 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات في الجلسة السابقة. كما هبط البلاديوم 1.1% إلى 982.77 دولار.

وصعد البلاتين 0.3% إلى 1060.15 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 12 مايو/أيار 2023 في الجلسة السابقة. وزاد المعدن نحو 7% منذ بداية الأسبوع.