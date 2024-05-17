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الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبية بفعل قطاع التكنولوجيا وغموض أسعار الفائدة

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.2%

دبي - العربية.نت
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استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة على تراجع بفعل هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والعقارات، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في منطقة اليورو لاستبيان مسار خفض أسعار الفائدة بعد يونيو/ حزيران.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بفضل موسم قوي لأرباح الشركات.

وتتجه الأنظار نحو القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم، وفقا لـ "رويترز".

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وكان قطاعا التكنولوجيا والعقارات الأكثر تضررا وانخفض كل منها 0.7%.

في الوقت نفسه، قادت شركات السلع الشخصية والمنزلية مكاسب القطاعات مع قفزة لسهم مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة 6% بعد إعلان النتائج الفصلية.

وصعد سهم إتش إند إم 2.5%.

فيما هوى سهم شركة سكور الفرنسية لإعادة التأمين 8% بعد إعلان نتائج الربع الأول.

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