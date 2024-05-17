داو جونز يصعد إلى مستوى 40 ألف نقطة بفضل انتعاش آمال خفض الفائدة

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سجل مؤشر داو جونز أعلى مستوى خلال يوم عند 40 ألف نقطة للمرة الأولى يوم الخميس، وإن كان قد أنهى الجلسة على تراجع، وذلك بعد أن انتعشت آمال المستثمرين في خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بسبب بيانات تظهر تباطؤ التضخم، بالإضافة إلى نتائج قوية لأرباح الشركات.

وتعافى مؤشر الأسهم القيادية من المستويات المتدنية المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 مدعوما بالنمو الاقتصادي الأميركي المتين على الرغم من زيادات المركزي الأميركي الحادة لأسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 38.62 نقطة، أي 0.10%، إلى 39869.38 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 11.05 نقطة، أي 0.21%، ليغلق عند 5297.10 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 44.07 نقطة أي 0.26% إلى 16698.32 نقطة.