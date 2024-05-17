وول ستريت ترتفع وتتجه لمكسب أسبوعي بدعم آمال خفض الفائدة

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط تزايد التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 42.34 نقطة بما يعادل 0.11% إلى 39911.72 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا ست نقاط أو 0.11% إلى 5303.10 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 10.17 نقطة أو 0.06% إلى 16708.49 نقطة.

"داو جونز" يتخطى 40 ألف نقطة.. أعلى مستوى على الإطلاق

كان المؤشر الرئيسي للبورصة الأميركية "داو جونز" نجح في تخطى حاجز 40 ألف نقطة خلال تعاملات منتصف جلسة الخميس، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك رغم تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي والاتجاه إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة.

حيث صعد مؤشر "داو جونز" الرئيسي بمقدار 123.43 نقطة بما يعادل 0.31% ليصل إلى مستوى 40031.43 نقطة، فيما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بمقدار 14.48نقطة بنسبة 0.27% مسجلا مستوى 5322.63 نقطة. كما صعد مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بمقدار 44.06 نقطة بنسبة 0.26% ليصل إلى 16786.45 نقطة.

وفي تقرير نشرته وكالة "ماركت وتش" العالمية، قال كبير مسؤولي الاستثمار في تحالف المستشارين المستقلين كريس زاكاريللى: "يعد كسر حاجز 40 ألف نقطة بمثابة دفعة نفسية كبيرة للمضاربين على الارتفاع، حيث إن هذه الأرقام لها أهمية خاصة في قلوب الناس وعقولهم". ويرى أنه يمثل نقطة دعم نفسي للمتعاملين في السوق ومؤشرا لمزيد من الارتفاعات المتتالية خلال الفترة المقبلة.

واستفادت البورصة الأميركية من إعلان مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن تراجع طلبات الحصول على إعانات البطالة إلى 222 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 11 مايو الجاري، وهو ما أدى إلى تزايد التفاؤل بشأن وضع اقتصاد البلاد.