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وول ستريت تسجل مكاسب أسبوعية.. و"داو جونز" عند أعلى مستوى تاريخي

"داو جونز" أغلق فوق مستوى 40 ألف نقطة لأول مرة

نيويورك - رويترز
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تباين أداء الأسهم الأميركية عند الإغلاق، أمس الجمعة، مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد موجة صعود استمرت أسابيع دعمتها بيانات عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد تقليص الخسائر وانخفض المؤشر ناسداك، لكن كلا منهما سجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع المؤشر داو جونز ليسجل خامس مكسب أسبوعي على التوالي.

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وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 6.79 نقطة أي 0.13% إلى 5303.89 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 12.35 نقطة أي 0.07% إلى 16685.97 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 141.50 نقطة أي 0.35% إلى 40010.88 نقطة.

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