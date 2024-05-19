"البيوت الاستثمارية" الكويتية تحدد نطاقا سعريا لطرح عام أولي

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حددت مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة الكويتية، التي تقدم خدمات الموارد البشرية وخدمات عقارات، اليوم الأحد، نطاقا سعريا لطرحها العام الأولي بين 480 و500 فلس كويتي للسهم.
وقالت إنها تهدف إلى جمع ما يصل إلى 45 مليون دينار كويتي (146.53 مليون دولار).
وتخطط الشركة لطرح 30% من إجمالي أسهمها في البورصة الكويتية، في ما سيكون أول إدراج جديد في البورصة منذ حوالي عامين.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأحد المقبل على أن يبدأ تداول الأسهم في يونيو/ حزيران.
شهدت منطقة الخليج موجة من عمليات الطرح العام الأولي في السنوات القليلة الماضية في إطار خطط واسعة النطاق لتعزيز أسواق رأس المال وتنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمار.
وحتى الآن هذا العام، تم إدراج شركات مثل المطاحن الحديثة السعودية وشركة سبينس صاحبة امتياز سلسلة متاجر التجزئة سبينس في الإمارات، في حين أعلنت شركات أخرى مثل سماسكو السعودية أنها تعتزم طرح أسهم على الرغم من أن سوق الاكتتاب العام كان أقل نشاطا مقارنة بالعام الماضي.
وجمعت عمليات الاكتتاب للشركات الموجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.2 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام بانخفاض 66% مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات شركة إي.واي للاستشارات.
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