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الأسواق العالمية

"جيه بي مورغان": توجه كبير للمستثمرين نحو السندات طويلة الأجل

للاستفادة من ارتفاع العوائد في الشهرين الماضيين

دبي - العربية.نت
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أظهر تقرير صادر من بنك جيه بي مورغان، أن مستثمري الدخل الثابت الكبار كانوا يشترون بقوة سندات طويلة المدى مؤخرا في توقعات بأن هذه الشريحة من الأصول ستستفيد من تخفيض الفائدة.

وذكر البنك أن أكبر 20 صندوقا استثماريا في الولايات المتحدة زادوا طول أمد السندات التي يستثمرون بها في ظل ارتفاع العوائد خلال الشهرين الماضيين. وهذه السندات هي high grade يعني ذات تصنيف عالٍ.

ورفعت الصناديق استثماراتهم بالسندات هذا الشهر بـ7% عن أبريل رغم بقائهم "underweight" بالسندات يعني يحملونها بأقل من أنواع الأصول الأخرى.

وجاء اللافت في الأمر تراجع أصولهم من النقد إلى أدنى مستوى في 3 سنوات.

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