"ALEC" للبناء المدعومة من حكومة دبي تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب

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اختارت شركة ALEC للبناء والمدعومة من حكومة دبي، بنوكا للعمل على طرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ.

وعينت "ALEC" كلا من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وجي بي مورغان للعمل على طرح أسهمها وسط توقعات بإتمام الطرح في النصف الثاني من العام الحالي.

وسيكون هذا الطرح في حال إنجازه الاكتتاب السابع لشركات حكومية أو شبه حكومية في دبي حيث جمعت الإمارة 9 مليارات دولار من طرح حصص في شركات تابعة لها كان آخرها شركة باركن لمواقف السيارات العامة.

كانت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية "ICD" قد استحوذت على شركة "ALEC" في عام 2017 من مجموعة الجابر التي يقع مقرها في أبوظبي.