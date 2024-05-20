أسهم أوروبا تصعد بدعم مكاسب السلع الأولية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين لكن التداولات ظلت ضمن نطاق محدود إذ أضعفت ضبابية تكتنف مسار أسعار الفائدة من أثر مكاسب الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، ليحوم دون مستويات قياسية مرتفعة سجلها الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز 0.8% و0.7% على الترتيب، لتقود مكاسب القطاعات مع ارتفاع أسعار النحاس إلى مستويات قياسية بفضل إجراءات دعم العقارات في الصين وبيانات صناعية أفضل من المتوقع، وفقا لـ "رويترز".

كما بلغت أسعار الذهب ذروة جديدة وصعدت كذلك أسعار النفط الخام وسط حالة من الغموض السياسي في دول كبرى منتجة للنفط منها إيران.

وفي مقابل التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار السلع الأولية على الأسهم، ارتفعت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو بعد أن حذر مسؤولون من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) من أن مسار خفض أسعار الفائدة لا يزال غير مؤكد.