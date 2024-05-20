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اقتصاد اليابان

ارتفاع العائد على السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوى منذ 2013

وسط توقعات بأن يستمر البنك المركزي بدعم العملة الضعيفة

دبي - العربية.نت
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ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى منذ عام 2013 وسط توقعات بأن يستمر البنك المركزي بدعم العملة الضعيفة ورفع أسعار الفائدة.

فيما ارتفع العائد على الديون الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.975% صباح اليوم الاثنين، وهو مستوى سجل آخر مرة عندما بدأ محافظ بنك اليابان المعين حديثاً حينها هاروهيكو كورودا تخفيفًا نقديًا جذريًا في عام 2013.

كما ارتفعت عائدات الديون المستحقة خلال 20 إلى 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها خلال العقد وهو ما يشجع المستثمرين اليابانيين على وضع المزيد من أموالهم في الديون المحلية بدلا من الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا.

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كان بنك اليابان قد أعلن عن شراء كمية أقل من السندات الحكومية للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي، ساعيا من خلال هذه الخطوة لتقليص تواجده في أسواق الدين في البلاد.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة في مارس/آذار للمرة الأولى منذ عام 2007 في تحول تاريخي يبعده عن أسعار الفائدة السلبية، لكن من المتوقع أن يتريث في التخلي عن سياساته المالية فائقة التيسير في ظل وضع الاقتصاد الهش.

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