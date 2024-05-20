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استقرار وول ستريت مع ترقب نتائج "إنفيديا" ومحضر الفيدرالي

انخفاض هامشي لمؤشر داو جونز إلى مستوى 39989 نقطة

دبي - العربية.نت
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استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية تقريبا عند الفتح اليوم الاثنين في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون النتائج الفصلية لشركة إنفيديا ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 13.83 نقطة، أو 0.03%، إلى 39989.76 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.08 نقطة، أو 0.04%، إلى 5305.35 نقطة، وفق "رويترز".

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 16.06 نقطة، أو 0.10%، إلى 16702.02 نقطة.

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