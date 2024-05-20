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بورصة مسقط
بورصة مسقط
بورصة مسقط

بورصة مسقط تعلن إصلاح عطل فني واستئناف جلسة التداول

أكدت أن العطل الفني ناجم عن انقطاع الكهرباء

دبي - العربية.نت
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أعلنت بورصة مسقط اليوم الاثنين عن استئناف جلسة التداول عقب إصلاح عطل فني ناجم عن انقطاع الكهرباء.

وقالت البورصة في منشور على منصة إكس إن الجلسة ستستمر حتى الساعة 03:15 بالتوقيت المحلي.

كانت البورصة أعلنت في وقت سابق اليوم عن انقطاع مفاجئ للكهرباء ما أدى لحدوث عطل فني في شبكتها، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت البورصة حينئذ إن الفريق الفني يعمل على إعادة جلسة التداول.

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