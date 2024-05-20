تراجع أسواق الخليج مع تزايد حالة عدم اليقين السياسي

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تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين السياسي في المنطقة بعد وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وانخفض المؤشر السعودي 0.6% بعد خسائر لمعظم الأسهم عليه، وكانت أسهم قطاعات تكنولوجيا المعلومات والعقارات والأسهم المالية أكبر الخاسرين.

وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي، 2% وسهم السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، 2.3%، وفق "رويترز".

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد العمران، إن المخاطر الجيوسياسية أبرز العوامل المؤثرة على سوق الأسهم السعودية.

وأضاف العمران في مقابلة مع "العربية Business"، أن غالبية العوامل الداخلية "إيجابية"، حيث يحافظ على السوق على معدلات النمو في الإيرادات، وتحسن هوامش الربحية، وبدأت الشركات بتسجيل نمو في صافي الأرباح على أساس سنوي.

ونزل المؤشر القطري 0.3% مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1.2% وسهم صناعات قطر 0.5%.

وانخفض مؤشر أبوظبي بشكل طفيف بعد تراجع سهم الشركة العالمية القابضة 0.4% في حين ارتفع سهم الدار العقارية، أكبر مطور في الإمارة، 3.5%.

ومن بين الرابحين الآخرين سهما أدنوك للتوزيع وأدنوك للإمداد والخدمات اللذان ربحا 1.7% و3.8% على الترتيب بعد إعلان شركتهما الأم، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، استحواذها على حصة 11.7% من مشروع (ريو جراندي) لتصدير الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة نيكست ديكيد بولاية تكساس الأميركية، وأبرمت اتفاقية للتوريد.

لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر دبي إذ عوضت المكاسب بقطاعات العقارات والاتصالات والصناعة خسائر منيت بها قطاعات المرافق والسلع الاستهلاكية غير الضرورية والأسهم المالية.

وصعد سهم المطور العقاري إعمار العقارية 2.3% بينما هبط سهما الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 5.4% و0.9% على التوالي.

وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3% بعد مكاسب لجلستين متتاليتين إذ تراجع سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) 4.8% وسهم السويدي إليكتريك 2.9%.