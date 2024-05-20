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سوق أبوظبي للأوراق المالية مناسبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق أبوظبي

سوق أبوظبي للأوراق المالية يقوم بجولة ترويجية في نيويورك

أكد أن الجولة تستهدف لقاء شركات إدارة المحافظ في الولايات المتحدة

دبي - العربية.نت
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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن إطلاق جولة ومؤتمر عالمي للتواصل مع المستثمرين لعام 2024، بالتعاون مع بنك مورغان ستانلي، وتستهل الجولة لقاءاتها اليوم وغدا في مدينة نيويورك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن السوق، بصفتها أكبر سوق لرأس المال في الإمارات وثاني أكبر سوق في المنطقة العربية، يتعاون مع بنك مورغان ستانلي لتنظيم اجتماعات محورية بين الشركات المدرجة في السوق وكبار المؤسسات الاستثمارية وشركات إدارة المحافظ في الولايات المتحدة الأميركية.

ويضم وفد السوق رؤساء تنفيذيين ومديرين ماليين وكبار المسؤولين التنفيذيين ممن يمثلون أبرز 15 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من 228 مليار دولار، إضافة إلى فريق السوق برئاسة غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للسوق.

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