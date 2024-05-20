"تداول السعودية" تعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى

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أفادت تداول السعودية بأن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تبدأ بنهاية يوم الخميس7من ذي الحجة 1445ه حسب تقويم أم القرى الموافق 13 يونيو 2024.

وأضافت في بيان أن التداول سوف يستأنف بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 17من ذي الحجة 1445ه الموافق 23 يونيو 2024.

ومؤخرا كشف تقرير صادر عن " بي دبليو سي -PwC"الشرق الأوسط، أن "تداول السعودية"هيمنت تقريبا على كامل عمليات الاكتتاب العام الأولي في دول الخليج بالربع الأول من العام الجاري.

وأوضح التقرير أن معظم الطروحات تمت بالسوق الرئيسية "تداول" أو "سوق نمو" الموازية باستثناء عملية طرح واحدة، وهي شركة "باركن" في سوق دبي.

وحققت ثلاثة طروحات عامة أولية ما مجموعه 667 مليون دولار بالسوق الرئيسية السعودية، في حين جمعت 6 عمليات اكتتاب في السوق الموازية نحو 57 مليون دولار.