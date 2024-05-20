"نيكاي" يعود لمستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ منتصف أبريل
صعود المؤشر "توبكس"
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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين، ليعود لمستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى في شهر، في حين أبقت التوقعات المرتفعة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على تفاؤل السوق.
وأغلق نيكاي مرتفعا 0.73% عند 39069.68 نقطة، ليقفز أكثر من 1% أثناء الجلسة قبل بدء عمليات جني أرباح. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المؤشر الرئيسي إلى نطاق 39 ألف نقطة المهم نفسيا منذ 15 أبريل/نيسان.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82% إلى 2768.04 نقطة.
ودفعت بيانات التضخم التي جاءت الأسبوع الماضي أقل من المتوقع المتعاملين مرة أخرى إلى توقع خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر/أيلول، ما عزز معنويات الأسواق عالميا ومن ثم دعم الأسهم اليابانية.
وسجل المؤشر نيكاي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في وقت سابق من هذا العام قبل أن ينخفض قرابة 5% الشهر الماضي في أكبر انخفاض شهري له منذ ديسمبر/كانون الأول 2022. وصعد المؤشر 16% هذا العام.
وارتفع 183 سهما من إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكاي. ومع ذلك، تضاءل حجم المكاسب، إذ اتجه المتعاملون إلى جني الأرباح.
وصعد سهم فاست ريتيلينغ 0.9%، وربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 0.7%.
وقفز سهم شين إتسو للكيماويات التي تصنع منتجات رقائق السيليكون 4.2%.
وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 2.8%.
وانخفض سهم أدفانتست 0.4%، وسط ترقب الأسواق لنتائج أعمال شركة إنفيديا الأميركية في وقت لاحق هذا الأسبوع. وإنفيديا أحد عملاء أدفانتست.
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