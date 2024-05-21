الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع وسط تكهنات بقرب خفض الفائدة

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة إذ عززت بيانات اقتصادية حديثة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
وبحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2428.14 دولار للأونصة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2431.80 دولار.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 32.25 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.1% إلى 1045.80 دولار وخسر البلاديوم 0.4% مسجلا 1023.25 دولار.
كانت أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتتجاوز 2440 دولار للأونصة، وأتت هذه الارتفاعات على المعدن الأصفر وسط زيادة التوترات الجيوسياسية وبدعم من البيانات الاقتصادية الأميركية التي عززت الرهانات على أن الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة.
فيما تخطت أسعار العقود الآجلة للنحاس فوق 11 ألف طن للمرة الأولى في تاريخها.
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