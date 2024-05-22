غولدمان ساكس: الدولار سيحافظ على قوته لفترة أطول

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توقع بنك غولدمان ساكس أن يحافظ الدولار على قوته لفترة أطول، في حال أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في وقت تتجه فيه الدول الأخرى نحو التخفيف من سياساتها النقدية المتشددة.

ويتوقع المحللون أن تتجه كل من كندا وبريطانيا ومنطقة اليورو نحو خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل.

وارتفع الدولار مقابل سلة تضم 10 عملات بنحو 3% بحسب مؤشر "بلومبرغ" الذي يتابع أداء العملة الأميركية.

قالت "أوكسفورد إيكونوميكس" إن الفائدة في القارة الأوروبية ككل ستتراجع بشكل جماعي حيث من المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي في يونيو، كما أن السويسري والسويدي قد خفضا الفائدة فعلا للمرة الأولى منذ سنوات.

فيما خفف مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حماس المستثمرين بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة في ظل دعوتهم إلى الحذر إزاء السياسة النقدية.