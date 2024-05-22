مجلس إدارة "جزيرة تكافل" يوصي بتوزيع 3% أرباحاً نقدية عن عام 2023

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أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني "جزيرة تكافل" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2023، بنسبة 3%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي التوزيعات 19.8 مليون ربال، موزعا على عدد 66 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.30 ريال (30 هلله).

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.

وذكرت أن تاريخ التوزيع سيتم تحديده لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية بتوزيع الأرباح.

وأشارت إلى أنه تم الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2023م.