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نيكاي الياباني يتعثر مع اقتراب صدور تقرير أرباح "إنفيديا"

المؤشر أغلق منخفضاً 0.85% إلى 38617.10 نقطة

طوكيو - رويترز
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هبط المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين تقرير أرباح شركة إنفيديا، بينما تأثرت المعنويات بالتوقعات الحذرة من شركات محلية وسط حالة ضبابية بشأن سعر الفائدة وحركة الين.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.85% إلى 38617.10 نقطة، بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم الأربعاء 0.81% إلى 2737.36 نقطة.

وقال شوجي هوسوي من دايوا سيكيورتيز "يترقب العالم بأسره نتائج إنفيديا. ستوثر النتائج في الأسهم العالمية، وبالتحديد في الأسهم الأميركية، وهو ما سيؤثر في الأسهم اليابانية".

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وستعلن إنفيديا، ثالث أكبر شركة في وول ستريت من حيث القيمة السوقية، عن نتائجها بعد جرس الإغلاق اليوم الأربعاء فيما من المرجح أن يكون محفزا مهما للسوق، وسيختبر ما إذا كان الارتفاع الكبير في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مستداما.

وتراجعت أسهم كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية قبل صدور تقرير الأرباح، وأسهمت تلك الشركات في أن يسجل نيكاي مستوى قياسيا مرتفعا خلال جلسة 22 مارس آذار عند 41087.75 نقطة.

وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون 1.2%، بينما هبط سهم أدفانتست 0.8%، وتعد أدفانتست شركة إنفيديا من بين عملائها.

ويحوم المؤشر نيكاي دون مستوى 40 ألف نقطة منذ مطلع أبريل نيسان، ويقول محللون إن ذلك يعود جزئيا إلى تأثر المعنويات بتوقعات بأن تحقق الشركات المحلية أرباحا متواضعة.

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