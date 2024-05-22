"أدنوك" الإماراتية تطرح 5.5% من رأسمال "أدنوك للحفر" للاكتتاب عبر بناء سجل الأوامر

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الأربعاء أنها تعتزم طرح حصة حوالي 5.5% من رأسمال أدنوك للحفر عبر عملية بناء سجل الأوامر لفئة معينة من المستثمرين.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنها ستطرح نحو 880 مليون سهم عادي في أدنوك للحفر، المملوكة لها بنسبة 84%، للمستثمرين المحترفين في الإمارات والمستثمرين من المؤسسات في الخارج.

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وأضافت أن الاكتتاب سيبدأ على الفور ومن المتوقع أن يغلق غدا الخميس، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضحت أنه سيجري تحديد العدد النهائي للأسهم المطروحة وسعر الطرح بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر، كما سيجري حينها الإعلان عن الشروط النهائية للطرح.

وقالت إن أسهمها في أدنوك للحفر التي لن يتم بيعها ضمن الطرح ستخضع لفترة حظر لستة أشهر من تاريخ التسوية.

وأشارت إلى أن الطرح يتكون حصريا من أسهم تملكها أدنوك ويتيح لها بيع حصة أخرى في أدنوك للحفر لتعزيز السيولة وتداول الأسهم العادية في الشركة وتنويع قاعدة المساهمين.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتيح زيادة نسبة التداول الحر للأسهم انضمام أدنوك للحفر إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تنويع قاعدة مستثمري الشركة.

وتوقعت إدراج أدنوك للحفر على مؤشر مورغان ستانلي في المراجعة الفصلية المقبلة إذا استوفت الشركة جميع معايير الانضمام.

وقال البيان إن إي.إف.جي هيرميس الإمارات المحدودة وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس انترناشيونال وجيه.بي مورغان للأوراق المالية تتولى دور المنسقين العالميين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين في طرح أسهم أدنوك للحفر.