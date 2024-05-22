اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أدنوك

"أدنوك" الإماراتية تطرح 5.5% من رأسمال "أدنوك للحفر" للاكتتاب عبر بناء سجل الأوامر

الشركة ستطرح نحو 880 مليون سهم عادي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الأربعاء أنها تعتزم طرح حصة حوالي 5.5% من رأسمال أدنوك للحفر عبر عملية بناء سجل الأوامر لفئة معينة من المستثمرين.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنها ستطرح نحو 880 مليون سهم عادي في أدنوك للحفر، المملوكة لها بنسبة 84%، للمستثمرين المحترفين في الإمارات والمستثمرين من المؤسسات في الخارج.

"أدنوك للحفر" للعربية: لدينا عقود بقيمة 3.6 مليار دولار العام الجاري

وأضافت أن الاكتتاب سيبدأ على الفور ومن المتوقع أن يغلق غدا الخميس، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

أميركا تعتزم بيع مليون برميل بنزين من احتياطي الشمال الشرقي طاقة نفط أميركا تعتزم بيع مليون برميل بنزين من احتياطي الشمال الشرقي

وأوضحت أنه سيجري تحديد العدد النهائي للأسهم المطروحة وسعر الطرح بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر، كما سيجري حينها الإعلان عن الشروط النهائية للطرح.

وقالت إن أسهمها في أدنوك للحفر التي لن يتم بيعها ضمن الطرح ستخضع لفترة حظر لستة أشهر من تاريخ التسوية.

وأشارت إلى أن الطرح يتكون حصريا من أسهم تملكها أدنوك ويتيح لها بيع حصة أخرى في أدنوك للحفر لتعزيز السيولة وتداول الأسهم العادية في الشركة وتنويع قاعدة المساهمين.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتيح زيادة نسبة التداول الحر للأسهم انضمام أدنوك للحفر إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تنويع قاعدة مستثمري الشركة.

وتوقعت إدراج أدنوك للحفر على مؤشر مورغان ستانلي في المراجعة الفصلية المقبلة إذا استوفت الشركة جميع معايير الانضمام.

وقال البيان إن إي.إف.جي هيرميس الإمارات المحدودة وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس انترناشيونال وجيه.بي مورغان للأوراق المالية تتولى دور المنسقين العالميين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين في طرح أسهم أدنوك للحفر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هدية من خامنئي.. العثور على خاتم رئيسي يعيد للأذهان قصة خاتم سليماني هدية من خامنئي.. العثور على خاتم رئيسي يعيد للأذهان قصة خاتم سليماني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط