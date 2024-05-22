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صكوك

"الإمارات الإسلامي" يصدر أول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار

الإصدار يبلغ أجل استحقاقه 5 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من تسعير أول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار، بما يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المصرف في مجال الاستدامة وقطاع التمويل الإسلامي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات في تقرير إن تلك أول صكوك مستدامة يتم إصدارها خارج الإمارات وتأتي متوافقة مع المبادئ والإرشادات الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة بورصة لندن للأوراق المالية بشأن الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة في أبريل/نيسان 2024.

وقال المصرف في بيان إن الإصدار الذي يبلغ أجل استحقاقه 5 سنوات شهد طلبا قويا من جانب المستثمرين من أسواق مختلفة وفاقت طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.8 مرة.

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وأتاح سجل الطلبات القوي، الذي تجاوز 2.10 مليار دولار، للمصرف تقليص معدل العائد إلى 5.431% سنوياً، بفارق 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات.

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