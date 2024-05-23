الصين تقلص سعر اليوان المرجعي لأقل مستوى منذ يناير

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قلصت الحكومة الصينية السعر المرجعي اليومي لليوان، إلى أقل مستوى منذ يناير الماضي وسط قوة الدولار.

وحدد بنك الشعب الصيني ما يسمى بالسعر المرجعي للعملة عند 7.1098 مقابل الدولار، وهي خطوة قد تؤدي إلى انخفاض أكبر في قيمة العملة الصينية.

وتضع الصين ما يسمى السعر المرجعي لليوان في كل يوم تداول عند الساعة 9:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث يُسمح للعملة بالتداول في نطاق 2% صعوداً أو هبوطاً عن هذا المستوى.

كان بنك غولدمان ساكس قد توقع أن يحافظ الدولار على قوته لفترة أطول، في حال أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في وقت تتجه فيه الدول الأخرى نحو التخفيف من سياساتها النقدية المتشددة.

حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع اليوم الخميس بعدما سجل أفضل أداء يومي له هذا الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى بعد أن كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن استعداد بعض المسؤولين لرفع أسعار الفائدة.