مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
اقتصاد الصين

الصين تقلص سعر اليوان المرجعي لأقل مستوى منذ يناير

وسط قوة الدولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قلصت الحكومة الصينية السعر المرجعي اليومي لليوان، إلى أقل مستوى منذ يناير الماضي وسط قوة الدولار.

وحدد بنك الشعب الصيني ما يسمى بالسعر المرجعي للعملة عند 7.1098 مقابل الدولار، وهي خطوة قد تؤدي إلى انخفاض أكبر في قيمة العملة الصينية.

وتضع الصين ما يسمى السعر المرجعي لليوان في كل يوم تداول عند الساعة 9:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث يُسمح للعملة بالتداول في نطاق 2% صعوداً أو هبوطاً عن هذا المستوى.

أكبر 10 دول في العالم تصديرا للسلع والخدمات.. وبلدان عربيان يحدثان اختراقا قصص اقتصادية اقتصاد أكبر 10 دول في العالم تصديرا للسلع والخدمات.. وبلدان عربيان يحدثان اختراقا

كان بنك غولدمان ساكس قد توقع أن يحافظ الدولار على قوته لفترة أطول، في حال أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في وقت تتجه فيه الدول الأخرى نحو التخفيف من سياساتها النقدية المتشددة.

حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع اليوم الخميس بعدما سجل أفضل أداء يومي له هذا الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى بعد أن كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن استعداد بعض المسؤولين لرفع أسعار الفائدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط