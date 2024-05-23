صعود الأسهم الأوروبية بفضل شركات تصنيع الرقائق

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بعد أن دعمت توقعات قوية من شركة إنفيديا للذكاء الاصطناعي أسهم شركات تصنيع الرقائق على مستوى العالم، بينما يترقب المستثمرون أحدث مسوح لأنشطة الأعمال لمعرفة التوقعات بشأن اقتصاد منطقة اليورو ومسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 7:11 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% مع صعود مؤشر التكنولوجيا 1.2% ليقود مكاسب القطاعات.

وزادت أسهم شركات أشباه الموصلات الأوروبية في نطاق بين 1.5% و2.4% بعد أن توقعت إنفيديا تحقيق إيرادات فصلية بأعلى من التقديرات، وإعلانها تجزئة الأسهم ورفع توزيعات أرباحها الفصلية 150% على أساس ما بعد التجزئة، وصعد سهم إنفيديا 6.5% في تداولات فرانكفورت.

ومن المتوقع أن تظهر مسوح أنشطة الأعمال لمنطقة اليورو وبريطانيا التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم تحسنا طفيفا في مايو/ أيار.

وتراجعت قطاعات مثل المرافق والعقارات مع هبوط سهم شبكة الكهرباء الوطنية البريطانية بنحو 8% بعدما أعلنت خططا لجمع نحو 7 مليارات جنيه إسترليني (8.9 مليار دولار) من خلال إصدار حقوق اكتتاب كاملة.

واستقر المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بعد أن دعا رئيس الوزراء ريشي سوناك، أمس الأربعاء، إلى إجراء انتخابات عامة في الرابع من يوليو/ تموز.

وانخفض سهم إمبريسر 7.2% بعد أن قالت شركة تطوير الألعاب السويدية، إن مديرها المالي سيستقيل لأسباب شخصية، وأعلنت أرباحا تشغيلية في الربع الرابع بما يتوافق مع توقعات السوق.