مؤسسات مالية تتوقع استمرار ارتفاع العائد على السندات الحكومية اليابانية

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تجاوز عائد السندات اليابانية،لأجل 10 أعوام حاجز 1%، للمرة الأولى منذ عام 2013 ويرى بعضُ المحللين أن العائد قد يستمر بالارتفاع خاصة بعد تصريحات بنك اليابان بأنه سيقلل من تدخل في التحكم بالعائد.

وقالت مؤسسة "ميزوهو سيكيوريتيز - Mizuho Securities " إنه في حال ارتفعت توقعات رفع الفائدة،فإن عائدات السندات الحكومية اليابانية، وخاصة لأجل 10 سنوات سترتفع أكثر .

ويرى بنك "غولدمان ساكس أن العائد للسندات اليابانية لأجل 10 سنوات سيرتفع إلى 2% بحلول نهاية عام 2026، وسط توقعات بأن يقوم المركزي بدورةٍ متشددة لمدة "مطولة".

وأشارت "BofA Securities " إلى أن فجوة العائد بين السندات اليابانية والأميركية ما زالت كبيرة، خاصة للآجال القصيرة والتي تسمح بالاقتراض بمعدلات منخفضة في دولة،والاستثمار في عائد مرتفع في دولة أخرى.