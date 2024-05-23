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الفائدة

مؤسسات مالية تتوقع استمرار ارتفاع العائد على السندات الحكومية اليابانية

"غولدمان ساكس" يتوقع وصل العائد إلى 2% بنهاية عام 2026

دبي - العربية.نت
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تجاوز عائد السندات اليابانية،لأجل 10 أعوام حاجز 1%، للمرة الأولى منذ عام 2013 ويرى بعضُ المحللين أن العائد قد يستمر بالارتفاع خاصة بعد تصريحات بنك اليابان بأنه سيقلل من تدخل في التحكم بالعائد.

وقالت مؤسسة "ميزوهو سيكيوريتيز - Mizuho Securities " إنه في حال ارتفعت توقعات رفع الفائدة،فإن عائدات السندات الحكومية اليابانية، وخاصة لأجل 10 سنوات سترتفع أكثر .

ويرى بنك "غولدمان ساكس أن العائد للسندات اليابانية لأجل 10 سنوات سيرتفع إلى 2% بحلول نهاية عام 2026، وسط توقعات بأن يقوم المركزي بدورةٍ متشددة لمدة "مطولة".

"بي إم آي" تبقي على توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت عند 85 دولاراً للبرميل هذا العام طاقة أسعار النفط "بي إم آي" تبقي على توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت عند 85 دولاراً للبرميل هذا العام

وأشارت "BofA Securities " إلى أن فجوة العائد بين السندات اليابانية والأميركية ما زالت كبيرة، خاصة للآجال القصيرة والتي تسمح بالاقتراض بمعدلات منخفضة في دولة،والاستثمار في عائد مرتفع في دولة أخرى.

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