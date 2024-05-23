"مبادلة" ستطرح سندات فورموزا المقومة بالدولار لأجل 10 سنوات
السعر المبدئي المتوقع للسندات عند نحو 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية
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يعتزم صندوق الثروة السيادي في أبوظبي (مبادلة) طرح سندات "فورموزا" المقومة بالدولار لأجل 10 سنوات حسبما أفادت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الخميس.
وذكرت الخدمة أن السعر المبدئي المتوقع لبيع أدوات الدين تحدد عند نحو 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وقالت الخدمة إنه تم تعيين بنوك بي.إن.بي باريبا في تايبه، وبنك إتش.إس.بي.سي في تايوان، ومورغان ستانلي في تايوان، وإس.جي سكيوريتيز إتش.كيه في تايبه كمديري دفاتر للصفقة، بينما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أميركا وبنك أبوظبي الأول وآي.إم.آي-إنتيسا سانباولو، وإم.يو.إف.جي، وإس.إم.بي.سي كابيتال ماركتس كوكلاء لعملية الهيكلة وفق "رويترز".
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