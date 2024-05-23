"نيكاي" يغلق عند أعلى مستوى في شهر بفضل أسهم التكنولوجيا

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الخميس، ليصل إلى أعلى مستوى عند الإغلاق في أكثر من شهر مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا بعد توقعات شركة "إنفيديا" الأميركية بشأن الأرباح.

وارتفع سهم "إنفيديا" لمستوى قياسي بعد أن توقعت شركة صناعة الرقائق الأميركية، أمس الأربعاء، تحقيق إيرادات فصلية بأعلى من التقديرات وأعلنت تجزئة السهم.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64% إلى 2754.75 نقطة عند الإغلاق.

وربحت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية بعد هذه الأنباء ليرتفع المؤشر نيكاي 1.26% إلى 39103.22 نقطة ويصل إلى أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ 15 أبريل/نيسان.

وكانت الأسهم المرتبطة بالرقائق من بين أفضل الأسهم أداء على المؤشر نيكاي خلال العام الماضي مما ساعد على صعود المؤشر إلى مستوى قياسي خلال التداولات عند 41087.75 نقطة في مارس/آذار.

وزادت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات أمس الأربعاء إلى عتبة 1% مما جدد المخاوف بعد أحدث الإشارات من بنك اليابان إلى التشديد النقدي.

وارتفعت المعنويات في جلسة ما بعد الظهر مع صعود 145 من الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225.

وقفز سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، التي تعتبر إنفيديا من عملائها، بنسبة 5.4% ليساهم بنحو 78 نقطة من 486 نقطة ربحها نيكاي.

وصعد سهم سوفت بنك المستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 4.3%، وكذلك سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 1.8%، ليساهما معا في زيادة المؤشر 134 نقطة.

ومن بين شركات تصنيع معدات الرقائق، ربح أيضا سهم ديسكو كورب 8% وارتفع سهم ليزرتك 6.3%.

ومن بين الأسهم الخاسرة، سهم نكسون لصناعة ألعاب الفيديو الذي انخفض 5.6%.

وتراجع سهم تشوجاي للصناعات الدوائية 1.2%. وانخفض سهم دايتشي سانكيو للصناعات الدوائية 0.9%.