اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

الأسهم الأميركية تنخفض على الرغم من قفزة في سهم "إنفيديا"

أسهم شركة تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي قفزت لتتجاوز 1000 دولار للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أغلقت الأسهم الأميركية منخفضة اليوم الخميس، على الرغم من القفزة التي شهدها سهم إنفيديا بفعل التوقعات بتحقيق أرباح قوية، إلا أن أثر تلك القفزة فاقه أثر بيانات اقتصادية أظهرت أن التضخم لا يزال مبعث قلق من شأنه تأخير خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وقفزت أسهم شركة تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي لتتجاوز 1000 دولار للسهم ما دفع المؤشر ناسداك المجمع والمؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى مستويات قياسية مرتفعة خلال المعاملات المبكرة، وذلك بعدما تجاوزت توقعات إنفيديا للأرباح الفصلية التقديرات وإعلان الشركة تجزئة السهم.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 38.44 نقطة، أي 0.72%، عند 5268.57 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

إدانة 5 مستثمرين وشركة محلية بمخالفة نظام السوق المالية السعودية أسواق المال سوق السعودية إدانة 5 مستثمرين وشركة محلية بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 65.28 نقطة أي 0.39% إلى 16736.27 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 602.47 نقطة، أو 1.52%، إلى 39068.57 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
صيف ساخن في بريطانيا.. دعاية وانتخابات بعد مفاجأة سوناك صيف ساخن في بريطانيا.. دعاية وانتخابات بعد مفاجأة سوناك
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط