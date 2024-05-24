الأسهم الأميركية تنخفض على الرغم من قفزة في سهم "إنفيديا"

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أغلقت الأسهم الأميركية منخفضة اليوم الخميس، على الرغم من القفزة التي شهدها سهم إنفيديا بفعل التوقعات بتحقيق أرباح قوية، إلا أن أثر تلك القفزة فاقه أثر بيانات اقتصادية أظهرت أن التضخم لا يزال مبعث قلق من شأنه تأخير خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وقفزت أسهم شركة تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي لتتجاوز 1000 دولار للسهم ما دفع المؤشر ناسداك المجمع والمؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى مستويات قياسية مرتفعة خلال المعاملات المبكرة، وذلك بعدما تجاوزت توقعات إنفيديا للأرباح الفصلية التقديرات وإعلان الشركة تجزئة السهم.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 38.44 نقطة، أي 0.72%، عند 5268.57 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 65.28 نقطة أي 0.39% إلى 16736.27 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 602.47 نقطة، أو 1.52%، إلى 39068.57 نقطة.