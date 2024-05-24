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الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية في سبيلها لتسجيل أكبر انخفاض في 5 أسابيع بضغط من مخاوف الفائدة

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي هبط 0.7%

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة وفي سبيلها لتسجيل أكبر نسبة انخفاض أسبوعية في أكثر من خمسة أسابيع في وقت ظهرت فيه مؤشرات على استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وتعافي اقتصاد منطقة اليورو مما قلص آمال تنفيذ بنوك مركزية كبرى لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش.

وأغلقت الأسهم الأميركية على تراجع حاد خلال الليل بعد أن تلاشى تفاؤل أعطى دفعة للسوق بسبب توقعات تحقيق إنفيديا لنتائج قوية بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت أن التضخم لا يزال يشكل قلقا مما سيؤجل على الأرجح أي خطوة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لخفض الفائدة، وفقا لـ "رويترز".

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ووصلت عائدات السندات الألمانية لأجل عامين لأعلى مستوى في ستة أشهر أمس الخميس بعد أن أظهر مسح أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو نمت بأسرع وتيرة في عام هذا الشهر. وجرى تداول تلك السندات دون تلك المستويات مباشرة اليوم الجمعة.

وتعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لأسعار الفائدة لأكبر خسائر وهبط مؤشر قطاعها 1.4% وتلاها قطاع شركات المرافق ثم البنوك.

لكن أسهم شركة رينو ارتفعت 2.4% بعد أن أعلنت شركة تصنيع السيارات الفرنسية خطة إعادة شراء للأسهم ورفع بنك يو.بي.إس من توصيته للسهم إلى الاحتفاظ من البيع.

وعوض سهم شركة ناشونال جريد البريطانية للمرافق بعض خسائره التي سجلها أمس الخميس عندما هوى بأكثر من 10% بعد أن أعلنت الشركة خططا لجمع نحو 7 مليارات جنيه إسترليني (8.9 مليار دولار) وسجل السهم اليوم ارتفاعا بنسبة 8% تقريبا.

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