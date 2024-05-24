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الذهب

الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 5 أشهر

المعدن الأصفر ارتفع في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2336.86 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت
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وصلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الجمعة لتتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 5 أشهر مع بدء تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن احتمال للتشديد النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2336.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 0546 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ التاسع من مايو/أيار في وقت سابق. وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار يوم الاثنين لكنه انخفض نحو 5% منذ ذلك الحين.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2337.80 دولار، وفقا لـ "رويترز".

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وقال إيليا سبيفاك رئيس إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "لهجة التشديد النقدي الواردة في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في مايو تشير إلى عجز صناع السياسة عن خفض أسعار الفائدة بثقة... مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، ويبدو أن المعادن تأثرت بذلك".

والذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ورغم أن السياسة الحالية هي "الإبقاء" على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، كشف محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء أيضا عن مناقشات بشأن احتمال رفعها مرات أخرى.

وأظهرت رهانات المتعاملين تزايد الشكوك في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 30.49 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.3% إلى 1022.35 دولار، وصعد البلاديوم 0.6% إلى 974.73 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

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