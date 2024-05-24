صفقات كبيرة الحجم على أسهم "أدنوك للحفر" في سوق أبوظبي بقيمة 3.4 مليار درهم

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شهدت بورصة أبوظبي اليوم الجمعة تنفيذ 196 صفقة كبيرة الحجم على أسهم شركة أدنوك للحفر بقيمة 3.4 مليار درهم (925.7 مليون دولار)، توزعت على 880 مليون سهم بسعر 3.9 درهم للسهم الواحد.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أعلنت أمس الخميس استكمالها بنجاح طرح 880 مليون سهم من أسهمها التي تمتلكها في شركة أدنوك للحفر، والتي تم تخصيصها للمؤسسات الاستثمارية.

"أدنوك" تجمع 935 مليون دولار من طرح 5.5% من "أدنوك للحفر" للمؤسسات

وقالت أدنوك في بيان إن هذا الطرح يمثل نسبة 5.5% من إجمالي أسهم رأسمال أدنوك للحفر، وسيساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة إلى نسبة 16.5%، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وبحسب الشركة الإماراتية، فقد تضمن الطرح خصما بنسبة 5.6% على سعر السهم عند الإغلاق في 22 مايو/أيار الجاري، متوقعة أن تتم تسوية الطرح في 28 من الشهر نفسه أو في تاريخ قريب منه.