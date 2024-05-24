اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سوق أبوظبي للأوراق المالية مناسبة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أدنوك

صفقات كبيرة الحجم على أسهم "أدنوك للحفر" في سوق أبوظبي بقيمة 3.4 مليار درهم

التنفيذ على 880 مليون سهم بسعر 3.9 درهم للسهم الواحد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

شهدت بورصة أبوظبي اليوم الجمعة تنفيذ 196 صفقة كبيرة الحجم على أسهم شركة أدنوك للحفر بقيمة 3.4 مليار درهم (925.7 مليون دولار)، توزعت على 880 مليون سهم بسعر 3.9 درهم للسهم الواحد.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أعلنت أمس الخميس استكمالها بنجاح طرح 880 مليون سهم من أسهمها التي تمتلكها في شركة أدنوك للحفر، والتي تم تخصيصها للمؤسسات الاستثمارية.

"أدنوك" تجمع 935 مليون دولار من طرح 5.5% من "أدنوك للحفر" للمؤسسات

وقالت أدنوك في بيان إن هذا الطرح يمثل نسبة 5.5% من إجمالي أسهم رأسمال أدنوك للحفر، وسيساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة إلى نسبة 16.5%، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

السيارات الصينية تتسابق لغزو أسواق أوروبا قبل فرض قيود جمركية قصص اقتصادية خاص السيارات الصينية تتسابق لغزو أسواق أوروبا قبل فرض قيود جمركية

وبحسب الشركة الإماراتية، فقد تضمن الطرح خصما بنسبة 5.6% على سعر السهم عند الإغلاق في 22 مايو/أيار الجاري، متوقعة أن تتم تسوية الطرح في 28 من الشهر نفسه أو في تاريخ قريب منه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
صيف ساخن في بريطانيا.. دعاية وانتخابات بعد مفاجأة سوناك صيف ساخن في بريطانيا.. دعاية وانتخابات بعد مفاجأة سوناك
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط