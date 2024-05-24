نيكاي يسجل خسارة أسبوعية بفعل توقعات المركزي الأميركي لأسعار الفائدة

دقيقتان للقراءة

انخفض المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الجمعة، على أثر تراجع نظرائه في وول ستريت بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية عززت الرهانات على أن التضخم قد يؤخر تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة.

وانخفض نيكاي 1.17% إلى 38646.11 نقطة عند الإغلاق، وكان قد هبط في وقت سابق بما يصل إلى 1.9%.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44%.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسية الليلة الماضية بقيادة داو جونز الذي انخفض 1.5% بعد أن أعلنت المصانع الأميركية ارتفاع أسعار مجموعة من المدخلات، مما يشير إلى أن تضخم أسعار السلع قد يرتفع في الشهور المقبلة.

وقفزت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع عند 4.498% مع تقليص المتعاملين رهاناتهم من خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام إلى احتمال الخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط.

وقال كازو كاميتاني خبير الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية "يبدو بالتأكيد أن التحركات في أسعار الأسهم اليابانية على المدى القصير على الأقل معتمدة على مستويات عوائد السندات الأميركية".

وأضاف أنه مع تحول المؤشر ليصعد بشكل طفيف مع إغلاق تعاملات، اليوم الجمعة، "من المحتمل أن يستقر نيكاي عند المستويات الحالية أو حتى يتجه لتحقيق مكاسب من الأسبوع المقبل".

وخسر المؤشر 0.36% على مدار الأسبوع لكنه ربح أكثر من 15% هذا العام ،مما يجعله ضمن الأسواق الأفضل أداء على مستوى العالم.

وارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة يوم 22 مارس آذار قبل أن يتراجع في الشهر التالي إلى أدنى مستوى له عند 36733.06 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات الرقائق اليوم الجمعة بشكل حاد لتكون من بين الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي، بعدما ارتفعت أمس الخميس بفضل توقعات أرباح إنفيديا.

وانخفض سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.5%، وهبط سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 2.8%، ونزل سهم ليزرتك 4.5%.