"ناسداك" يحقق مكاسب متتالية للأسبوع الخامس مع تسجيل مستوى غير مسبوق

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انتعشت الأسهم الأميركية أمس الجمعة بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، وذلك بفضل أنباء عن تحسن توقعات المستهلكين إزاء التضخم مما دفع مؤشر ناسداك لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وبلوغ ارتفاع غير مسبوق عند الإغلاق.

وذكرت وزارة التجارة أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة انتعشت أكثر من المتوقع في أبريل/ نيسان، بينما ذكرت جامعة ميشيغان أن توقعات المستهلكين للتضخم تحسنت في أواخر مايو/ أيار بعد تدهورها مطلع الشهر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 4.33 نقطة، أو 0.01%، إلى 39069.59 نقطة.

وربح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 36.88 نقطة، أو 0.70%، إلى 5304.72 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 184.76 نقطة، أو 1.10%، إلى 16920.79 نقطة.

ورغم صعوده أمس الجمعة، أنهى داو جونز سلسلة مكاسب امتدت لخمسة أسابيع بعد يوم واحد من تسجيل أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أكثر من عام.

وعلى صعيد النتائج الأسبوعية انخفض المؤشر داو جونز بنحو 2.34%، بينما ارتفع ستاندرد اند بورز بواقع 0.03% وناسداك 1.41%.