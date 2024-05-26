بدء اكتتاب الأفراد في 12 مليون سهم من الطرح العام لـ"سماسكو" اليوم

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بدأت اليوم الأحد 26 مايو 2024 فترة اكتتاب شريحة الأفراد في الطرح العام للشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو"، وتستمر إلى يوم غد الاثنين 27 من الشهر ذاته وسيتمكن المستثمرون الأفراد خلالها من الاكتتاب بسعر الطرح النهائي البالغ 7.5 ريال للسهم.

ويتألف الطرح من طرح ثانوي يضم 120 مليون سهم عادي، تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج. وتم تخصيص 100% من أسهم الطرح بشكل مبدئي لبعض المستثمرين المؤسسين الذين شاركوا في عملية بناء سجل الأوامر. ويجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 108ملايين سهم، تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح لتلبية طلب المكتتبين الأفراد، وسيتم تخصيص العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناء على اكتتابات المستثمرين الأفراد.

وسيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 70% من رأس مال الشركةبعد انتهاء الطرح، وبعد الإدراج مباشرة من المتوقع أن يكون لدى الشركة تداول حر بنسبة 30% من أسهمها.

أعلنت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو" يوم 19 مايو الجاري عن إتمامها لعملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة (المؤسسات) وتحديد سعر الطرح النهائي لاكتتابها العام الأولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وقالت الشركة إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 7.5 ريال للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه مسبقاً، والمتراوح بين 7 و7.5 ريال ، وبلغ حجم الطرح 900 مليون ريال (240 مليون دولار أميركي).

وأسفرت عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة عن إجمالي قيمة طلبات بنحو 115 مليار ريال (31 مليار دولار أميركي) ما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 128مرة، مستعرضًا إقبالا استثنائيا من المستثمرين.

وتم تخصيص 12 مليون سهم كحد أقصى، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، للمكتتبين الأفراد، وسيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

وستوزع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.