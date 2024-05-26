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مجموعة بيوت الاستثمار القابضة الكويتية
مجموعة بيوت الاستثمار القابضة الكويتية
بورصة الكويت

"البيوت" الكويتية تحدد السعر النهائي لطرح حصة 30% من رأسمالها عند 500 فلس للسهم

طلبات الاكتتاب تجاوزت 17 مرة

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة الكويتية تحديد السعر النهائي للطرح الثانوي الخاص لأسهمها عند 500 فلس للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي، بما يقدر قيمتها السوقية عند 150 مليون دينار.

وقالت المجموعة في بيان إلى بورصة الكويت إنها استكملت عملية البناء السعري، مضيفة أن طلبات الاكتتاب تجاوزت 17 مرة المعروض لتتجاوز 767 مليون دينار.

وأوضحت أن الطرح، الذي شمل 90 مليون سهم عادي تمثل 30%من رأسمال المجموعة، سيوفر عند التسوية حوالي 45 مليون دينار من إجمالي العائدات للمساهمين البائعين.

"البيوت الاستثمارية" الكويتية تحدد نطاقا سعريا لطرح عام أولي أسواق المال اكتتابات "البيوت الاستثمارية" الكويتية تحدد نطاقا سعريا لطرح عام أولي

ووفقا للبيان، تنتهي فترة الطرح للاكتتاب في الأسهم في الثاني من يونيو/ حزيران المقبل، ومن المتوقع إدارج سهم مجموعة البيوت في بورصة الكويت في الشهر نفسه.

وقامت الشركة بتعيين شركة الاستثمارات الوطنية والمجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة كمنسقين عالميين مشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين، كما قامت بتعيين شركة الاستثمارات الوطنية كمستشار الإدراج ومستشار مالي.

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