أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع مع تراجع عوائد السندات

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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الاثنين مع تراجع عوائد السندات الحكومية وسط تلميحات تشير إلى احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وذلك رغم ضعف التداول بالتزامن مع عطلات في بعض الأسواق العالمية الرئيسية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على صعود بنحو 0.3% ليقترب من مستوى مرتفع غير مسبوق سجله هذا الشهر.

ذكر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي أن البنك لديه متسع لخفض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم، ولكن عليه التأني في عملية التيسير النقدي حتى لو كان اتجاهها جليا بالفعل، وفق "رويترز".

وتراجعت عوائد السندات الحكومية في جميع أنحاء القارة مع وصول العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 2.547%.

وتترقب الأسواق صدور بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر مايو/ أيار يوم الجمعة، ومن المقرر أيضا إصدار بيانات التضخم في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا على مدار الأسبوع.

ومن المرجح أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، إذ تظهر الرهانات احتمالا يزيد عن 90% للسير في هذا الاتجاه، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

ومن الممكن أن تساعد بيانات التضخم الأميركية، المقرر صدورها أيضا يوم الجمعة، المتداولين على استنباط موعد خفض بنك الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام وعدد هذه التخفيضات.

وكان التداول ضعيفا مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة وبريطانيا بمناسبة عطلة عامة.

وأغلقت معظم القطاعات الرئيسية على مؤشر ستوكس 600 على صعود بقيادة مؤشر شركات المرافق الذي ربح 1.1% في حين ارتفع مؤشر شركات السيارات 1%.