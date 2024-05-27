إعادة التداول على سهم "دريك آند سكل" في سوق دبي بعد وقفه 6 سنوات

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أعلنت بورصة دبي، اليوم الاثنين، إعادة التداول على أسهم شركة دريك آند سكل اعتبارا من بعد غد الأربعاء، بعد وقفه 6 سنوات، بناء على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

وقالت الشركة في بيان إفصاحي إلى بورصة دبي، إنه سيجري تحديد السعر المرجعي للسهم عند إعادة التداول عند 0.25 درهم استنادا إلى أن سعر التداول الأخير وهو 0.37 درهم لا يمثل تقديرا حقيقيا وعادلا للسعر المرجعي.

دريك آند سكل للعربية: نتوقع عودة السهم للتداول قبل 20 مايو المقبل

وأضافت أن السعر سيمثل سعر الطرح لزيادة رأس المال والبالغ 0.25 درهم، مشيرة إلى أنه السعر الذي وافق عليه المساهمون لضخ رأسمال جديد في الشركة. وكانت الشركة جمعت 454 مليون درهم بنهاية الطرح في العاشر من مايو/أيار الجاري، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت إنها تعتبر أن سعر أسهم زيادة رأس المال هو المعيار الأكثر ملاءمة لمقارنة أداء أسهم الشركة في اليوم الأول من التداول.

وتعليقا على إعادة التداول على السهم، قال شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان صحفي "تأتي هذه الخطوة بعد أن حققت عملية الاكتتاب نجاحا كبيرا حيث كانت حصيلة الزيادة في رأس المال الجديد تفوق 450 مليون درهم، وبذلك تكون الشركة تمكنت من تغطية 150% من متطلبات رأس المال المستهدف الأمر الذي سيساهم في إتمام عملية إعادة الهيكلة وكذلك العمل على نمو أعمال الشركة وقدرتها على الالتزام بتنفيذ خطة أعمالها المستقبلية وتعزيز محفظة المشاريع الخاصة بها والحصول على مشاريع جديدة متنوعة بهامش ربح جيد".

وعينت الشركة مؤخرا وفقا للإفصاح شركة بي.إتش مباشر للخدمات المالية العاملة في أسواق رأس المال في الإمارات كمزود للسيولة لأسهمها.

كانت شركة "دريك آند سكل إنترناشونال بدبي"، قالت إنها جمعت ما يزيد على 450 مليون درهم في اكتتاب زيادة رأس المال بتغطية نسبتها 150% من متطلبات رأس المال المستهدف بما يساهم في إتمام عملية إعادة الهيكلة. وأوضحت الشركة في بيان أن رأس المال الجديد للشركة سيصبح بحدود 2.887 مليار درهم موزعة على 2.887 مليار سهم.

ووفقاً للبيان، فإن من شأن نجاح عملية الاكتتاب دعم خطة إعادة هيكلة "دريك آند سكل إنترناشيونال" والعمل على نمو أعمال الشركة وقدرتها على الالتزام بتنفيذ خطة أعمالها المستقبلية وتعزيز محفظة المشاريع الخاصة بها والحصول على مشاريع جديدة متنوعة بهامش ربح جيد في قطاع الإنشاءات، "وكالة أنباء العالم العربي".

وتم الاكتتاب في رأس المال الجديد الذي جرى في الفترة من 25 أبريل/نيسان إلى 10 مايو أيار بسعر إصدار 25 فلسا للسهم بخصم 75 فلسا عن القيمة الاسمية، وسيتم تسجيل الخصم كاحتياطي سالب في الميزانية.

وقال شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة في البيان "نجاح عملية الاكتتاب سوف يمكن الشركة من استعادة موقعها في أسواق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومناطق أخرى حول العالم. إن الطريق أمامنا لا يزال طويلا، ولكننا عازمون جميعاً على استعادة المكانة الراسخة التي تتمتع بها دريك آند سكل في قطاع الإنشاءات حيث يشهد السوق العقاري في المنطقة وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً".