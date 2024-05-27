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مؤشر أسعار الأسهم في ألمانيا (رويترز) الأسهم الأوروبية
مؤشر أسعار الأسهم في ألمانيا (رويترز) الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تستهل الأسبوع على انخفاض وتترقب بيانات التضخم

قبل اجتماع "المركزي" الأوروبي

دبي - العربية.نت
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انخفضت الأسهم الأوروبية في بداية الأسبوع مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر قبل صدور بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02%.

وبسبب عطلة في الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الاثنين، كان تداول أسهم جميع القطاعات باهتا، بحسب "رويترز".

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ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر مايو/أيار قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

ويبدو بنسبة 90% أن البنك مستعد للبدء في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وقد تساعد بيانات التضخم الضعيفة في خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران.

ومن الممكن أن تساعد بيانات التضخم الأميركية، المقرر صدورها يوم الجمعة، المتعاملين على تقييم توقيت خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا العام.

وفيما يتعلق بأخبار الشركات، قاد سهم شركة باكافروست لإنتاج السلمون الانخفاضات على المؤشر ستوكس 600 متراجعا 4.5% بعد اكتشاف فيروس أنيميا السلمون المعدي في مزرعة تابعة للشركة.

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