الذهب يصعد من أدنى مستوى في أسبوعين مع ترقب بيانات أميركية

دقيقتان للقراءة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، من أدنى مستوى لها في أسبوعين، والذي سجلته في الجلسة السابقة مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأميركية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2342.73 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو/أيار عند 2325.19 دولار يوم الجمعة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2343.60 دولار.

وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين، وفقاً لـ"رويترز".

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى "سيتي إندكسط: "أظن أن الذهب يمكنه الارتفاع قليلا عن المستويات الحالية قبل إعادة اختبار نطاق 2280 إلى 2300 دولارا والتي قد تشهد مواصلة الخسائر إذا ظلت البيانات الأميركية أفضل من المتوقع".

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، يوم الجمعة.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الذي نشر الأسبوع الماضي أن مسار المركزي للوصول لمستوى التضخم المستهدف عند 2% قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، أظهرت توقعات المتعاملين تزايد الشكوك في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سوف يخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 62% خفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 30.83 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 1.4% إلى 1040.25 دولار للأونصة، وكسب البلاديوم 1.4% ليبلغ 976.72 دولار للأونصة.