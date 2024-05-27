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تراجع معظم بورصات الخليج و"القطرية" عند أدنى مستوى في 7 أشهر

مؤشر دبي ينهي سلسلة خسائر استمرت 3 جلسات

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الاثنين، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في حين أنهى مؤشر دبي سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.

وتترقب الأسواق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)، يوم الجمعة المقبل، سعيا لمزيد من المؤشرات بخصوص السياسة النقدية.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي، نظرا لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار، وفق "رويترز".

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وتراجع المؤشر القطري لليوم الرابع على التوالي بعد خسارة بلغت 0.7% إلى 9332 نقطة، وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر مع هبوط معظم الأسهم.

وخسر سهم بنك قطر الوطني 1.5% وسهم الملاحة القطرية 1.9%.

وانخفض المؤشر السعودي للجلسة الثالثة على التوالي بعدما فقد 0.2% من قيمته مع تراجع جميع القطاعات تقريبا. وخسر سهم بنك الرياض 2.7% وسهم اتحاد اتصالات 2%.

وهبط مؤشر أبوظبي على نحو طفيف مع خسارة سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 1% وسهم الجرافات البحرية الوطنية 1.7%.

وتراجعت أسهم وحدات أدنوك الثلاث، أدنوك للتوزيع وأدنوك للحفر وأدنوك للإمداد والخدمات، بنحو 1.1% و1.5% و2.2% على التوالي.

وانتعش مؤشر دبي من خسائر استمرت لثلاث جلسات متتالية وأغلق على ارتفاع بنحو 0.4% مدعوما بمكاسب في مؤشرات السلع الاستهلاكية والاتصالات والتمويل.

وربح سهم بنك دبي الإسلامي 3.1% وسهم باركن 1.9%.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بما يعادل 0.9% مع ترقب الأسواق اجتماع "أوبك+" في الثاني من يونيو/ حزيران.

وجرى تداول خام برنت عند 82.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 1340 بتوقيت غرينتش.

وخارج منطقة الخليج تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9% متأثرا بهبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى 2.5% وسهم سيدي كرير للبتروكيماويات 5.6%.

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