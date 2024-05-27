مستثمر: أسواق السندات ستتأثر سلباً من فوز ترمب أكثر من بايدن
قال: عودة ترمب إلى البيت الأبيض ستؤدي إلى تفاقم العجز الأميركي المتزايد
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ذكر مستثمر الدخل الثابت بيل جروس، أن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية سيؤثر سلبا على أسواق السندات من إعادة انتخاب جو بايدن.
وأضاف جروس، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم العجز الأميركي المتزايد.
وقال جروس، إن البرنامج الانتخابي لترمب يدعو إلى استمرار التخفيضات الضريبية والبنود الأكثر تكلفة على الميزانية.
على الرغم من أنه أشار إلى أن رئاسة بايدن كانت مسؤولة أيضا عن إنفاق تريليونات الدولارات من العجز.
-
الدولار مستقر قبل صدور بيانات تضخم في أميركا واليابان
عملات رئيسية تتحرك في نطاق ضيق
أسواق المال
-
ترمب: الولايات المتحدة يجب أن تكون رائدة في العملات المشفرة
قال إنه إيجابي ومنفتح بشأن شركات العملات الرقمية
العملات المشفرة
-
الذهب يصعد من أدنى مستوى في أسبوعين مع ترقب بيانات أميركية
ارتفاع الفضة في المعاملات الفورية
أسواق المال